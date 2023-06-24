24 июня

23 июня

Популярное

Улан-удэнка перевела мошенникам 2,8 млн рублей

Улан-удэнка перевела мошенникам 2,8 млн рублей
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
За неделю мошенники «развели» 65 жителей республики

Прокуратура Бурятии сообщила традиционную еженедельную сводку о ситуации с интернет-мошенничеством. За неделю жертвами стали 65 доверчивых граждан. В общей сложности они потеряли 15 млн рублей.

Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,8 млн рублей. Именно столько перевела неизвестным жительница Улан-Удэ, попавшаяся на уже классическую схему «развода».

Женщине на сотовый позвонил человек, представившийся сотрудником Центробанка. Он заявил, что мошенники пытаются похитить её деньги, а чтобы их спасти, сбережения надо перевести на «безопасный счёт».

Улан-удэнка пришла в отделение банка и перевела на счёт мошенников 2,8 млн рублей.

Всего с начала года жертвами интернет-преступников стали 1093 жителя республики. Причинённый ущерб в общей сложности составил 283 млн рублей.

мошенничество

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнка перевела мошенникам 2,8 млн рублей
Улан-удэнка перевела мошенникам 2,8 млн рублей
Происшествия, 24.06.2023
За неделю мошенники «развели» 65 жителей республики
В Бурятии четвёртый день тушат лесной пожар
В Бурятии четвёртый день тушат лесной пожар
Происшествия, 24.06.2023
Он действует в Тункинском районе
В Иркутской области у домашней собаки выявили бешенство
В Иркутской области у домашней собаки выявили бешенство
Происшествия, 23.06.2023
Бешенство сторожевая собака подхватила после драки с лисой
Пьяный забайкалец утонул, переходя реку вброд
Пьяный забайкалец утонул, переходя реку вброд
Происшествия, 23.06.2023
В регионе за сутки утонули двое мужчин
В Иркутской области пьяный мотоциклист сбил 15-летнего пешехода
В Иркутской области пьяный мотоциклист сбил 15-летнего пешехода
Происшествия, 23.06.2023
«Я ждал, ждал, не дождался и укатил на мотоцикле домой», - рассказал мужчина
В Улан-Удэ подросток утонул на глазах у друзей
В Улан-Удэ подросток утонул на глазах у друзей
Происшествия, 23.06.2023
В столице Бурятии стали известны подробности гибели юноши на Уде
В колонию в Забайкалье телефоны пытались доставить с помощью дрона
В колонию в Забайкалье телефоны пытались доставить с помощью дрона
Происшествия, 23.06.2023
Сотрудники колонии вовремя увидели летящий объект
Собаки стали активнее кусать жителей Бурятии
Собаки стали активнее кусать жителей Бурятии
Происшествия, 23.06.2023
Владельцы большинства агрессивных псов при этом остаются безнаказанными 
Улан-удэнцу сломали нос и глазницу в кафе
Улан-удэнцу сломали нос и глазницу в кафе
Происшествия, 23.06.2023
На посетителя набросились, когда он уже собирался домой
В Иркутской области произошёл пожар из-за удара молнии
В Иркутской области произошёл пожар из-за удара молнии
Происшествия, 23.06.2023
Это четвёртое возгорание по такой причине с начала года
В Улан-Удэ ищут очевидцев ДТП с влетевшим в остановку внедорожником
В Улан-Удэ ищут очевидцев ДТП с влетевшим в остановку внедорожником
Происшествия, 23.06.2023
Полицейские просят также поделиться записями с видеорегистраторов
В Иркутской области трёхлетний мальчик утонул в бочке
В Иркутской области трёхлетний мальчик утонул в бочке
Происшествия, 23.06.2023
Сестра, присматривавшая за ним, отлучилась

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^