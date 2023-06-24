За неделю мошенники «развели» 65 жителей республики
Прокуратура Бурятии сообщила традиционную еженедельную сводку о ситуации с интернет-мошенничеством. За неделю жертвами стали 65 доверчивых граждан. В общей сложности они потеряли 15 млн рублей.
Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 2,8 млн рублей. Именно столько перевела неизвестным жительница Улан-Удэ, попавшаяся на уже классическую схему «развода».
Женщине на сотовый позвонил человек, представившийся сотрудником Центробанка. Он заявил, что мошенники пытаются похитить её деньги, а чтобы их спасти, сбережения надо перевести на «безопасный счёт».
Улан-удэнка пришла в отделение банка и перевела на счёт мошенников 2,8 млн рублей.
Всего с начала года жертвами интернет-преступников стали 1093 жителя республики. Причинённый ущерб в общей сложности составил 283 млн рублей.
Улан-удэнка перевела мошенникам 2,8 млн рублей
Происшествия, Фото:
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