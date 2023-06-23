Это четвёртое возгорание по такой причине с начала года
Ночью 22 июня в посёлке Видим Иркутской области произошёл пожар из-за удара молнии. По этой причине загорелась неэксплуатируемая деревянная постройка.
Это уже четвёртый пожар в этом году, произошедший из-за ударов молнии, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. Так, 13 мая в Заларинском районе по этой причине горел жилой дом. 10 июня в Усть-Илимске случилось два таких пожара: при грозе загорелись гараж и баня на частных приусадебных участках.
За прошлый год по причине удара молнии в регионе было зарегистрировано 12 техногенных пожаров.
Жителей призывают устанавливать громоотводы.
В Иркутской области произошёл пожар из-за удара молнии
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На посетителя набросились, когда он уже собирался домой
Это четвёртое возгорание по такой причине с начала года
Полицейские просят также поделиться записями с видеорегистраторов
Сестра, присматривавшая за ним, отлучилась
Водолазы обследуют дно реки Уда
Спастись удалось только одному
За сутки там удалось ликвидировать три возгорания
В республике произошло ещё два смертельных ДТП
Мужчина предстал перед судом уже в четвёртый раз
Они мошенничали с премиями
У него наметилась положительная динамика
Подросток хотел переплыть на другой берег реки и ушёл под воду
В воде Ангары и Иркута превышены гигиенические нормативы
Погиб один человек
Она купался в необорудованном месте