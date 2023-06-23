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В Иркутской области произошёл пожар из-за удара молнии

В Иркутской области произошёл пожар из-за удара молнии
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Это четвёртое возгорание по такой причине с начала года

Ночью 22 июня в посёлке Видим Иркутской области произошёл пожар из-за удара молнии. По этой причине загорелась неэксплуатируемая деревянная постройка.

Это уже четвёртый пожар в этом году, произошедший из-за ударов молнии, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. Так, 13 мая в Заларинском районе по этой причине горел жилой дом. 10 июня в Усть-Илимске случилось два таких пожара: при грозе загорелись гараж и баня на частных приусадебных участках.

За прошлый год по причине удара молнии в регионе было зарегистрировано 12 техногенных пожаров.

Жителей призывают устанавливать громоотводы. 
пожар молния

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