В Иркутской области произошёл пожар из-за удара молнии

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Это четвёртое возгорание по такой причине с начала года



Ночью 22 июня в посёлке Видим Иркутской области произошёл пожар из-за удара молнии. По этой причине загорелась неэксплуатируемая деревянная постройка.



Это уже четвёртый пожар в этом году, произошедший из-за ударов молнии, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. Так, 13 мая в Заларинском районе по этой причине горел жилой дом. 10 июня в Усть-Илимске случилось два таких пожара: при грозе загорелись гараж и баня на частных приусадебных участках.



За прошлый год по причине удара молнии в регионе было зарегистрировано 12 техногенных пожаров.



Жителей призывают устанавливать громоотводы.

