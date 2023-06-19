Улан-удэнец зарезал сожителя сестры у неё на глазах

Женщина выбежала на улицу и попросил о помощи прохожих
Вечером 18 июня в доме на улице Янтарная в Улан-Удэ был убит 52-летний мужчина. Он скончался от ножевых ранений шеи, грудной клетки, живота и других участков тела.
Убийцей оказался 50-летний брат сожительницы покойного мужчины.
- По данным следствия, 17 июня подозреваемый приехал в гости к сестре и её сожителю, с которыми стал распивать спиртные напитки. Под вечер второго дня между мужчинами на почве алкогольного опьянения произошла ссора. Гость схватил нож и нанёс им сожителю сестры множество ударов в шею, грудную клетку, живот и другие части тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
После нападения женщина выбежала на улицу и попросила прохожих вызвать скорую медицинскую помощь и полицию. Её брать скрыться не пытался и оставался в доме до приезда следственно-оперативной группы.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Происшествия, Фото:
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