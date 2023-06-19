19 июня

18 июня

Популярное

Улан-удэнец зарезал сожителя сестры у неё на глазах

Улан-удэнец зарезал сожителя сестры у неё на глазах
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщина выбежала на улицу и попросил о помощи прохожих

Вечером 18 июня в доме на улице Янтарная в Улан-Удэ был убит 52-летний мужчина. Он скончался от ножевых ранений шеи, грудной клетки, живота и других участков тела.

Убийцей оказался 50-летний брат сожительницы покойного мужчины.

- По данным следствия, 17 июня подозреваемый приехал в гости к сестре и её сожителю, с которыми стал распивать спиртные напитки. Под вечер второго дня между мужчинами на почве алкогольного опьянения произошла ссора. Гость схватил нож и нанёс им сожителю сестры множество ударов в шею, грудную клетку, живот и другие части тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

После нападения женщина выбежала на улицу и попросила прохожих вызвать скорую медицинскую помощь и полицию. Её брать скрыться не пытался и оставался в доме до приезда следственно-оперативной группы.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. 
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Туве введён режим ЧС из-за разрушенных водой дорог
В Туве введён режим ЧС из-за разрушенных водой дорог
Происшествия, 19.06.2023
Повреждения от подъёма воды в реках получили 21 дорога и 45 дорожных участков
Улан-удэнец зарезал сожителя сестры у неё на глазах
Улан-удэнец зарезал сожителя сестры у неё на глазах
Происшествия, 19.06.2023
Женщина выбежала на улицу и попросил о помощи прохожих
Житель Бурятии украл 25 тысяч рублей во время застолья
Житель Бурятии украл 25 тысяч рублей во время застолья
Происшествия, 19.06.2023
Вор завладел телефоном потерпевшего и воспользовался мобильным банком
В Иркутской области 14-летний подросток погиб после падения с радиомачты
В Иркутской области 14-летний подросток погиб после падения с радиомачты
Происшествия, 19.06.2023
Обстоятельства трагедии выясняют полицейские и следователи
Кладбища в столице Бурятии утонули в мусоре
Кладбища в столице Бурятии утонули в мусоре
Происшествия, 19.06.2023
К ситуации даже пришлось подключить прокуратуру и Роспотребнадзор
Жительница Бурятии ударила ножом сестру
Жительница Бурятии ударила ножом сестру
Происшествия, 19.06.2023
Женщину задержали росгвардейцы
В Бурятии мужчина погиб, упав с моста
В Бурятии мужчина погиб, упав с моста
Происшествия, 19.06.2023
Его личность устанавливается
В Бурятии пропавший рыбак найден мёртвым
В Бурятии пропавший рыбак найден мёртвым
Происшествия, 19.06.2023
Тело мужчины нашли возле реки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^