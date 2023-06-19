Его личность устанавливается
Утром 19 июня в селе Баргузин в Бурятии произошёл несчастный случай. Очевидцы сообщили, что с моста в реку Баргузин упал мужчина.
Как сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии, на место выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда, инспекторы ГИМС, полицейские и представители администрации сельского поселения. Они осматривали реку и береговую линию.
Около 12 часов мужчина был найден мёртвым. Его тело обнаружили в местности Ваулино, уточнили в группе «Баргузин-инфо».
Личность погибшего пока неизвестна, сейчас её устанавливают.
В Бурятии мужчина погиб, упав с моста
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его личность устанавливается
Их разожгла сухая гроза
Мошенники обрабатывали женщину 16 дней
Тело мужчины нашли возле реки
Он скончался на месте
Момент ДТП снял видеорегистратор
Животное удалось спасти
От мучительной смерти пса спасли неравнодушные люди
16-летние парень и девушка погибли по вине пьяного водителя
Теперь она всё-таки отправится за решётку
Женщина скончалась на месте
Он появился недалеко от Хаима
Пока обнаружить удалось только его вещи
Происшествия, 18.06.2023
Ранее судимый мужчина получил ещё один срок
Происшествия, 18.06.2023
Мужчина сядет на шесть лет