В Бурятии мужчина погиб, упав с моста

Его личность устанавливается



Утром 19 июня в селе Баргузин в Бурятии произошёл несчастный случай. Очевидцы сообщили, что с моста в реку Баргузин упал мужчина.



Как сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии, на место выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда, инспекторы ГИМС, полицейские и представители администрации сельского поселения. Они осматривали реку и береговую линию.



Около 12 часов мужчина был найден мёртвым. Его тело обнаружили в местности Ваулино, уточнили в группе «Баргузин-инфо».



Личность погибшего пока неизвестна, сейчас её устанавливают.



