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В Бурятии мужчина погиб, упав с моста

В Бурятии мужчина погиб, упав с моста
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его личность устанавливается

Утром 19 июня в селе Баргузин в Бурятии произошёл несчастный случай. Очевидцы сообщили, что с моста в реку Баргузин упал мужчина.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии, на место выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда, инспекторы ГИМС, полицейские и представители администрации сельского поселения. Они осматривали реку и береговую линию.

Около 12 часов мужчина был найден мёртвым. Его тело обнаружили в местности Ваулино, уточнили в группе «Баргузин-инфо».

Личность погибшего пока неизвестна, сейчас её устанавливают.

смерть падение

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