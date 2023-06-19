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В нацпарке в Бурятии разгорелись два лесных пожара

В нацпарке в Бурятии разгорелись два лесных пожара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Их разожгла сухая гроза

За последние сутки в Бурятии обнаружили два новых лесных возгорания. Оба – на территории Тункинского национального парка. Причиной, по предварительным данным, стала сухая гроза.

Один пожар уже ликвидировали, борьба со вторым продолжается. Кроме того, накануне потушили огненный очаг, обнаруженный ранее в Курумканском районе.

Всего с возгораниями общей площадью более 2,83 гектара сражался 71 человек, включая сотрудников лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовать пришлось 17 единиц техники, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
лесные пожары тункинский национальный парк

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