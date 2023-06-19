Их разожгла сухая гроза
За последние сутки в Бурятии обнаружили два новых лесных возгорания. Оба – на территории Тункинского национального парка. Причиной, по предварительным данным, стала сухая гроза.
Один пожар уже ликвидировали, борьба со вторым продолжается. Кроме того, накануне потушили огненный очаг, обнаруженный ранее в Курумканском районе.
Всего с возгораниями общей площадью более 2,83 гектара сражался 71 человек, включая сотрудников лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовать пришлось 17 единиц техники, рассказали в республиканском агентстве лесного хозяйства.
В нацпарке в Бурятии разгорелись два лесных пожара
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Их разожгла сухая гроза
Мошенники обрабатывали женщину 16 дней
Тело мужчины нашли возле реки
Он скончался на месте
Момент ДТП снял видеорегистратор
Животное удалось спасти
От мучительной смерти пса спасли неравнодушные люди
16-летние парень и девушка погибли по вине пьяного водителя
Теперь она всё-таки отправится за решётку
Женщина скончалась на месте
Он появился недалеко от Хаима
Пока обнаружить удалось только его вещи
Ранее судимый мужчина получил ещё один срок
Мужчина сядет на шесть лет
Авария произошла в Кяхтинском районе