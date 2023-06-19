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В Иркутске погиб водитель перевернувшегося BMW

Происшествия, 
Момент ДТП снял видеорегистратор

Днём 18 июня на Кайской горе в Иркутске произошло смертельное ДТП. Там перевернулся автомобиль марки BMW.

27-летний водитель скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. 28-летний пассажир автомобиля получил тяжёлые травмы.

- Находящийся за рулём мужчина только с 2022 года 20 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. А в момент ДТП не использовал ремень безопасности, так как в устройстве была установлена «заглушка», - сообщили в Госавтоинспекции Иркутска.

В настоящее время проводится доследственная проверка.




ДТП смерть

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