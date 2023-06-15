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В Иркутской области артель «чёрных» лесорубов нанесла ущерб в 12 млн

В Иркутской области артель «чёрных» лесорубов нанесла ущерб в 12 млн
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Дело о нелегальной рубке леса направлено в суд

В Иркутской области перед судом предстанут семеро «чёрных» лесорубов, незаконно рубивших лес в Эхирит-Булагатском районе. Ущерб лесному фонду РФ составил около 12 миллионов рублей.

Установлено, что с апреля 2021 года мужчины совершили девять рубок в особо крупном размере под видом легальной предпринимательской деятельности.

- По версии следствия, используя официальные документы в арендной базе лесничества, организатор с сообщниками осуществляли вырубку лесных насаждений за пределами отведённой им территории. При этом нелегальное сырьё они перевозили по документам на лес, заготовленный на разрешенных площадях. Незаконно добытая древесина перевозилась, а затем реализовалась на территории Иркутского района, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


На мужчин возбудили уголовные дела по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в крупном и особо крупном размерах, организованной группой» (ч. 3 ст. 260 УК РФ) и «Перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершённые в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 191.1 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество организатора стоимостью более 5,7 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Эхирит-Булагатский районный суд для рассмотрения по существу.






черные лесорубы

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