В Иркутской области артель «чёрных» лесорубов нанесла ущерб в 12 млн









В Иркутской области перед судом предстанут семеро «чёрных» лесорубов, незаконно рубивших лес в Эхирит-Булагатском районе. Ущерб лесному фонду РФ составил около 12 миллионов рублей.Установлено, что с апреля 2021 года мужчины совершили девять рубок в особо крупном размере под видом легальной предпринимательской деятельности.- По версии следствия, используя официальные документы в арендной базе лесничества, организатор с сообщниками осуществляли вырубку лесных насаждений за пределами отведённой им территории. При этом нелегальное сырьё они перевозили по документам на лес, заготовленный на разрешенных площадях. Незаконно добытая древесина перевозилась, а затем реализовалась на территории Иркутского района, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.На мужчин возбудили уголовные дела по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в крупном и особо крупном размерах, организованной группой» (ч. 3 ст. 260 УК РФ) и «Перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершённые в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 191.1 УК РФ).Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в ходе расследования уголовного дела наложен арест на имущество организатора стоимостью более 5,7 млн рублей.Уголовное дело направлено в Эхирит-Булагатский районный суд для рассмотрения по существу.