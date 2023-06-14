Житель Бурятии лишился «восьмёрки» из-за пьяной езды

Молодой человек попался пьяным за рулём всего через месяц после суда



В Бурятии активно изымают автомобили у водителей, которые, будучи лишёнными прав, вновь садились за руль пьяными. Транспорт у таких нарушителей забирают в доход государства, чтобы продать с торгов. Очередное такое решение суда вынесено в Мухоршибирском районе.



Как сообщили в прокуратуре Бурятии, перед судом предстал 25-летний житель села Новый Заган. В феврале 2023 года он был привлечён к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения. Но всего через месяц вновь попался пьяным за рулём.



Молодой человек признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».



Мухоршибирский районный суд назначил ему 240 часов обязательных работ, а также лишил водительских прав на два года. Автомобиль марки ВАЗ 2108, принадлежащий подсудимому, конфискован.

