Жертве мошенников из Улан-Удэ вернут часть похищенных денег

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Иск в суд подала прокуратура



О любопытном решении суда сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Бурятии. Пожилой житель Улан-Удэ, пострадавший от мошенников, сможет вернуть себе часть похищенных средств.



Пенсионера «развёл» неизвестный, представившийся финансовым аналитиком банка. Он предложил купить акции, выманил у жителя столицы Бурятии более 1 миллиона рублей, а затем пропал. Личность мошенника так и не была установлена.



Однако в ходе расследования полицейские вышли на жителя Красноярского края, на банковский счёт которого поступила часть похищенных денег – 125 тысяч рублей. Вероятнее всего, это был так называемый дроппер – низшее звено в мошеннической схеме. Обычно дропперы, купившись на возможность лёгкого заработка, занимаются незаконным обналичиванием денег. Они предоставляют данные своей банковской карты, на которую поступают средства, добытые преступными способами. Затем обналичивают сумму в банкомате и передают самим мошенникам, получая определённый процент со сделки.



Дропперов раскрывают в разы чаще, чем их «начальников».



В итоге прокурор Советского района Улан-Удэ обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с «помощника мошенника» сумм неосновательного обогащения и процентов за пользование денежными средствами в размере 136 тысяч рублей.



По инициативе прокурора суд наложил арест на находящиеся в кредитных и банковских организациях денежные средства ответчика.



- Большеулуйский районный суд Красноярского края иск прокуратуры Советского района Улан-Удэ удовлетворил. Решение суда в законную силу пока не вступило, - уточнили в прокуратуре республики.



Отметим, более 70% россиян сталкивались с телефонными мошенниками в течение 2022 года.

