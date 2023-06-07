Подросток находится в больнице
6 июня около 13:20 в селе Кырен Тункинского района Бурятии под колёса грузовика попал 13-летний велосипедист.
- 26-летний водитель автомашины Hino на выезде с улицы Тулаева совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, движущегося справа налево,, - сообщили в администрации Тункинского района.
В результате ДТП подросток с различными травмами доставлен в Тункинскую центральную районную больницу.
По факту ДТП проводится проверка.
Информацию о происшествии «Байкал-Daily» подтвердили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии грузовик сбил 13-летнего велосипедиста
Происшествия, Фото:
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