В Бурятии грузовик сбил 13-летнего велосипедиста

Происшествия, Фото: администрация Тункинского района

Подросток находится в больнице



6 июня около 13:20 в селе Кырен Тункинского района Бурятии под колёса грузовика попал 13-летний велосипедист.



- 26-летний водитель автомашины Hino на выезде с улицы Тулаева совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, движущегося справа налево,, - сообщили в администрации Тункинского района.



В результате ДТП подросток с различными травмами доставлен в Тункинскую центральную районную больницу.



По факту ДТП проводится проверка.



Информацию о происшествии «Байкал-Daily» подтвердили в УГИБДД по Бурятии.

