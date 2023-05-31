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В Иркутской области осудили налётчиков, напавших на семью бизнесмена ради 4 млн

Происшествия, 
Мужчины ворвались в дом, избив пенсионерку и 15-летнего внука

В Тайшете суд вынес приговор преступникам, которые весной 2020 года ворвались в дом семьи бизнесмена. Нападавшие знали, что семейная пара находится в длительном отъезде.

Надев маски, трое грабителей вломились в дом, где напали на 61-летнюю женщину и её 15-летнего внука. Их избили и обездвижили, связав руки скотчем. Из двух сейфов преступники похитили деньги, а из дома вынесли также ювелирные украшения. Общий ущерб составил более 4 млн рублей.

Нападавшие скрылись на машине. Спустя несколько дней был задержан первый подозреваемый.

-Его причастность к преступлению подтвердилась совпадением его генетического профиля с ДНК-следом, обнаруженным на скотче, изъятом на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Вскоре полиция задержала всех остальных преступников. Один из них скрывался в Ростовской области.

Суд признал двоих подсудимых виновными по статья «Разбой» и «Грабёж» и приговорил к лишению свободы на срок от 7 до 8 лет. Отбывать наказание они будут в исправительных колониях строгого режима.

Ранее один из соучастников, неоднократно судимый и заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, был осуждён к 8 годам лишения свободы в колонии особого режима. 
разбой грабеж

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