Несколько лет несуществующим сотрудникам начислялась зарплата
В городе Черемхово Иркутской области осудили бывшую заведующую детсада; она признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.
Женщина фиктивно устроила на работу трёх сотрудников на должности воспитателей и сторожа детсада. Она предоставляла подложные документы учёта рабочего времени в бухгалтерию и с 2017 по 2022 годы получала за них зарплату.
В результате региональному министерству образования причинён ущерб на сумму более 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Суд наложил на женщину штраф в размере 100 тысяч рублей, а также лишил права занимать руководящие должности на срок 2,5 года.
Также суд сохранил арест, наложенный на автомобиль осуждённой, который будет действовать, пока она не возместит ущерб.
В Иркутской области заведующую детсадом осудили за «мёртвые души»
Происшествия, Фото:
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