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В Иркутской области заведующую детсадом осудили за «мёртвые души»

В Иркутской области заведующую детсадом осудили за «мёртвые души»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Несколько лет несуществующим сотрудникам начислялась зарплата

В городе Черемхово Иркутской области осудили бывшую заведующую детсада; она признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.

Женщина фиктивно устроила на работу трёх сотрудников на должности воспитателей и сторожа детсада. Она предоставляла подложные документы учёта рабочего времени в бухгалтерию и с 2017 по 2022 годы получала за них зарплату.

В результате региональному министерству образования причинён ущерб на сумму более 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Суд наложил на женщину штраф в размере 100 тысяч рублей, а также лишил права занимать руководящие должности на срок 2,5 года.

Также суд сохранил арест, наложенный на автомобиль осуждённой, который будет действовать, пока она не возместит ущерб. 
злоупотребление должностными полномочиями детские сады

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