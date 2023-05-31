В Иркутской области заведующую детсадом осудили за «мёртвые души»

Несколько лет несуществующим сотрудникам начислялась зарплата



В городе Черемхово Иркутской области осудили бывшую заведующую детсада; она признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.



Женщина фиктивно устроила на работу трёх сотрудников на должности воспитателей и сторожа детсада. Она предоставляла подложные документы учёта рабочего времени в бухгалтерию и с 2017 по 2022 годы получала за них зарплату.



В результате региональному министерству образования причинён ущерб на сумму более 2 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



Суд наложил на женщину штраф в размере 100 тысяч рублей, а также лишил права занимать руководящие должности на срок 2,5 года.



Также суд сохранил арест, наложенный на автомобиль осуждённой, который будет действовать, пока она не возместит ущерб.

