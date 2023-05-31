Браконьеров поймали в декабре прошлого года
В Осинском районе Иркутской области предстанут перед судом трое местных жителей, обвиняемых в незаконной охоте. Прошлой зимой они незаконно застрелили сибирскую косулю.
Им предъявили обвинение по статье «Незаконная охота, совершённая с применением механического транспортного средства, группой лиц по предварительному сговору»
Браконьеры убили косулю 17 декабря 2022 года.
- В ночное время трое местных жителей, находясь на территории общедоступных охотничьих угодий Осинского района, не имея соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, используя лампу-фару, выследили и добыли при помощи карабина сибирскую косулю, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские задержали нарушителей, остановили их автомобиль ВАЗ 21213. В машине они обнаружили тушу убитого животного на машине
Животному миру причинён ущерб в размере 40 тысяч рублей. В ходе расследования мужчины признали свою вину и ущерб возместили.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде штрафа до 1 млн рублей либо лишение свободы до пяти лет.
В Иркутской области будут судить браконьеров, застреливших косулю
Происшествия, Фото:
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