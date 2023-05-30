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В Иркутской области пьяный водитель дважды переехал пешехода

В Иркутской области пьяный водитель дважды переехал пешехода
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Инцидент произошёл в Эхирит-Булагатском районе

Утром 28 мая в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области 19-летнюю девушку сбил автомобиль, а затем дважды переехал.

Установлено, что около шести часов утра возле кафе пьяный водитель на Toyota сбил 19-летнюю жительницу посёлка Усть-Ордынский. Водитель дважды переехал девушку, после чего скрылся с места ДТП.

- На просьбы очевидцев остановиться нарушитель не реагировал. Пострадавшую экстренно доставили в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По факту наезда на пешехода ведётся административное расследование.

Водителя сейчас разыскивают.


ДТП

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