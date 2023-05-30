В Иркутской области пьяный водитель дважды переехал пешехода

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Инцидент произошёл в Эхирит-Булагатском районе



Утром 28 мая в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области 19-летнюю девушку сбил автомобиль, а затем дважды переехал.



Установлено, что около шести часов утра возле кафе пьяный водитель на Toyota сбил 19-летнюю жительницу посёлка Усть-Ордынский. Водитель дважды переехал девушку, после чего скрылся с места ДТП.



- На просьбы очевидцев остановиться нарушитель не реагировал. Пострадавшую экстренно доставили в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



По факту наезда на пешехода ведётся административное расследование.



Водителя сейчас разыскивают.





