В Иркутской области произошёл пожар в школе









Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 10:13. На место были направлены пять пожарных расчётов.



Детей в здании не было, 30 человек сотрудников школы эвакуировались самостоятельно. Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 10:13. На место были направлены пять пожарных расчётов.Детей в здании не было, 30 человек сотрудников школы эвакуировались самостоятельно.









В средней школе села Мамоны Иркутского района произошёл пожар, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.Короткое замыкание произошло в спортзале школы сегодня утром. От замыкания началось возгорание в помещении со спортивным инвентарём, сработала сигнализация.Прибывшие пожарные приступили к тушению. В 10:41 пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров.Оперативно отреагировать на пожар и не допустить распространения огня на большую площадь позволила сработавшая пожарная сигнализация. Благодаря ей работникам образовательного учреждения удалось быстро покинуть здание. Пострадавших нет.