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В Иркутской области произошёл пожар в школе

В Иркутской области произошёл пожар в школе
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Детей в здании не было

В средней школе села Мамоны Иркутского района произошёл пожар, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Короткое замыкание произошло в спортзале школы сегодня утром. От замыкания началось возгорание в помещении со спортивным инвентарём, сработала сигнализация.

 

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 10:13. На место были направлены пять пожарных расчётов.

Детей в здании не было, 30 человек сотрудников школы эвакуировались самостоятельно.


Прибывшие пожарные приступили к тушению. В 10:41 пожар был ликвидирован на площади 25 квадратных метров.

Оперативно отреагировать на пожар и не допустить распространения огня на большую площадь позволила сработавшая пожарная сигнализация. Благодаря ей работникам образовательного учреждения удалось быстро покинуть здание. Пострадавших нет.

пожар школы

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