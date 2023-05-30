Жителя Иркутской области осудили за избиение матери до смерти

После расправы мужчина лёг спать



В городе Братск суд приговорил к восьми годам лишения свободы 45-летнего местного жителя, избившего до смерти родную мать.



- Подсудимый проживал в доме совместно с 74-летней матерью, которая после перенесённого заболевания находилась в беспомощном состоянии и требовала постоянного ухода. В начале декабря 2022 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, жестоко руками и ногами избил престарелую женщину, после чего уснул, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.



От полученных травм пенсионерка я скончалась. По горячим следам её сына задержали сотрудники полиции и следователи СК.



Суд приговорил мужчину к восьми годам в исправительной колонии строгого режима.

