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У жителя Иркутской области обнаружили схрон с оружием и патронами

У жителя Иркутской области обнаружили схрон с оружием и патронами
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Он хранил оружие в шкафу и под диваном

В Иркутской области полицейские нашли у жителя села Голуметь схрон с боевым оружием и патронами.

- Оперативникам поступила информация о том, что у одного из местных жителей находится схрон с оружием. В ходе отработки полученных сведений сыщики установили личность и адрес местожительства подозреваемого. В доме у 26–летнего мужчины было обнаружено несколько мест, где он прятал нелегально хранящиеся предметы. В шкафу и под диваном найдены нарезное и гладкоствольное оружие в количестве четырёх единиц и 40 патронов различного калибра. Все изъятое направлено на экспертизу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


Сельчанин признался, что оружие он купил у малознакомых граждан. Он заявил, что планировал использовать его для охоты.

Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные приобретение и хранение оружия».


оружие

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