У жителя Иркутской области обнаружили схрон с оружием и патронами













В Иркутской области полицейские нашли у жителя села Голуметь схрон с боевым оружием и патронами.- Оперативникам поступила информация о том, что у одного из местных жителей находится схрон с оружием. В ходе отработки полученных сведений сыщики установили личность и адрес местожительства подозреваемого. В доме у 26–летнего мужчины было обнаружено несколько мест, где он прятал нелегально хранящиеся предметы. В шкафу и под диваном найдены нарезное и гладкоствольное оружие в количестве четырёх единиц и 40 патронов различного калибра. Все изъятое направлено на экспертизу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Сельчанин признался, что оружие он купил у малознакомых граждан. Он заявил, что планировал использовать его для охоты.Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные приобретение и хранение оружия».