В Иркутске произошёл крупный пожар в кафе

Посетителей в этот момент не было



9 мая в Иркутске произошёл крупный пожар в кафе «Арабика» на улице Березовая Роща.



Сообщение о возгорании поступило в 16:59. В 17:49 пожар ликвидировали на площади 450 квадратных метров.



До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались трое работников кафе; посетителей не было. Пострадавших нет.



К тушению привлекались 24 пожарных и шесть единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.



Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.

