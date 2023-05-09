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9 мая в Иркутске произошёл крупный пожар в кафе «Арабика» на улице Березовая Роща.
Сообщение о возгорании поступило в 16:59. В 17:49 пожар ликвидировали на площади 450 квадратных метров.
До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались трое работников кафе; посетителей не было. Пострадавших нет.
К тушению привлекались 24 пожарных и шесть единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.
В Иркутске произошёл крупный пожар в кафе
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