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В Иркутске произошёл крупный пожар в кафе

Происшествия, 
Посетителей в этот момент не было

9 мая в Иркутске произошёл крупный пожар в кафе «Арабика» на улице Березовая Роща.

Сообщение о возгорании поступило в 16:59. В 17:49 пожар ликвидировали на площади 450 квадратных метров.

До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались трое работников кафе; посетителей не было. Пострадавших нет.

К тушению привлекались 24 пожарных и шесть единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Дознаватели МЧС устанавливают причину пожара.
пожар

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