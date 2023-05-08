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В Иркутской области водитель фуры едва не сбил мужчину с ребёнком

В Иркутской области водитель фуры едва не сбил мужчину с ребёнком
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Автомобилиста привлекли к административной ответственности

6 мая около часа дня на улице Ленина в городе Слюдянка мужчина и девочка едва не попали под колёса большегруза.

Предварительно установлено, что 33-летний водитель большегруза не пропустил отца с дочерью, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В последний момент мужчина увернулся от фуры, тем самым спас себя и ребёнка. Прибывший на место автомобиль скорой помощи подтвердила, что никто не пострадал.

Сотрудники полиции привлекли водителя по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества пешеходам.

- Госавтоинспекторы напоминают автолюбителям, что скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспорта. Пешеходам, прежде чем переходить проезжую часть, необходимо убедиться в том, что приближающийся автомобиль успеет остановиться и пропустить вас, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. 

ДТП Иркутская область

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