В Иркутской области водитель фуры едва не сбил мужчину с ребёнком





Сотрудники полиции привлекли водителя по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества пешеходам.



- Госавтоинспекторы напоминают автолюбителям, что скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспорта. Пешеходам, прежде чем переходить проезжую часть, необходимо убедиться в том, что приближающийся автомобиль успеет остановиться и пропустить вас, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.







6 мая около часа дня на улице Ленина в городе Слюдянка мужчина и девочка едва не попали под колёса большегруза.Предварительно установлено, что 33-летний водитель большегруза не пропустил отца с дочерью, которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу. В последний момент мужчина увернулся от фуры, тем самым спас себя и ребёнка. Прибывший на место автомобиль скорой помощи подтвердила, что никто не пострадал.