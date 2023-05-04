В Улан-Удэ преподаватель получил взятку минимойкой

Недавно суд вынес ему приговор



Октябрьский районный суд Улан-Удэ признал бывшего преподавателя техникума виновным в получении взятки. Преподаватель получил от студентов минимойку стоимостью 21 тысячу рублей.



- В июне 2022 года должностное лицо получило взятку в виде минимойки стоимостью 21 тысяча рублей. Аппарат передан от студентов двух групп за выставление положительных оценок по итогам экзамена без фактической проверки знаний, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Суд назначил уже бывшему педагогу три года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.



Та самая минимойка была у него изъята и конфискована.



Приговор вступил в законную силу.







