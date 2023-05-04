В Иркутской области сотрудница больницы подозревается в сбыте героина



- За что вас задержали? – спросила сотрудница полиции.

- За наркотическое средство героин. Типа, я его употребляла. Вчера у меня изъяли 24 штуки. Ещё говорят, что у меня сбыт был, - ответила задержанная.

- Как вы считаете, то в чём вас подозревает, это правильно?

- Нет, конечно.

- А с какой целью вы осуществляли сбыт?

- Да ни с какой целью, людям помогала просто, которые болели.









По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, подозреваемую задержали.







В Иркутской области сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Зиминский» задержали работницу медучреждения, подозреваемую в сбыте героинаСотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков установили и задержали 33-летнюю местную жительницу, которая в здании ОГБУЗ совершила сбыт около 0,15 граммов героина. Дома у подозреваемой полицейские и следователи изъяли ещё 24 свёртка с запрещённым веществом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.