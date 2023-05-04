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В Иркутской области сотрудница больницы подозревается в сбыте героина

В Иркутской области сотрудница больницы подозревается в сбыте героина
Происшествия,  Фото:ГУ МВД России по Иркутской области
«Просто людям помогала», аргументировала женщина

В Иркутской области сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Зиминский» задержали работницу медучреждения, подозреваемую в сбыте героина

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков установили и задержали 33-летнюю местную жительницу, которая в здании ОГБУЗ совершила сбыт около 0,15 граммов героина. Дома у подозреваемой полицейские и следователи изъяли ещё 24 свёртка с запрещённым веществом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

- За что вас задержали? – спросила сотрудница полиции.
- За наркотическое средство героин. Типа, я его употребляла. Вчера у меня изъяли 24 штуки. Ещё говорят, что у меня сбыт был, - ответила задержанная.
- Как вы считаете, то в чём вас подозревает, это правильно?
- Нет, конечно.
- А с какой целью вы осуществляли сбыт?
- Да ни с какой целью, людям помогала просто, которые болели.  


По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ, подозреваемую задержали.


наркотики героин Иркутская область

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