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В Улан-Удэ ищут подозреваемого в краже мобильника у продавца

В Улан-Удэ ищут подозреваемого в краже мобильника у продавца
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Момент кражи сняла видеокамера

Днём 25 апреля в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратилась продавец супермаркета, расположенного на улице Тулаева. Женщина рассказала полицейским, что, когда выкладывала товар, забыла телефон на витрине отлучилась в техническое помещение. Через несколько минут, вспомнив про мобильник, женщина вернулась, но телефона уже не была. Ущерб она оценила в 20 тысяч рублей.

По изъятой записи с камеры видеонаблюдения было установлено, что сотовый телефон стащил проходящий мимо прилавка молодой человек. Ориентировку опубликовало МВД по Бурятии.



Подозревается молодой человек европейской внешности, на вид 30 лет. Был одет в спортивный костюм серого цвета, чёрную жилетку.

При наличии какой-либо информации об этом гражданине или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8-999-683-88-15 или 102(112).

 


кража

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