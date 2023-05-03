В Улан-Удэ ищут подозреваемого в краже мобильника у продавца









Подозревается молодой человек европейской внешности, на вид 30 лет. Был одет в спортивный костюм серого цвета, чёрную жилетку.



При наличии какой-либо информации об этом гражданине или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8-999-683-88-15 или 102(112).













Днём 25 апреля в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратилась продавец супермаркета, расположенного на улице Тулаева. Женщина рассказала полицейским, что, когда выкладывала товар, забыла телефон на витрине отлучилась в техническое помещение. Через несколько минут, вспомнив про мобильник, женщина вернулась, но телефона уже не была. Ущерб она оценила в 20 тысяч рублей.По изъятой записи с камеры видеонаблюдения было установлено, что сотовый телефон стащил проходящий мимо прилавка молодой человек. Ориентировку опубликовало МВД по Бурятии.