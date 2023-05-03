В Улан-Удэ руководитель строительной организации похитила 14 млн

Обвиняемая предстанет перед судом



Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Фигурантка дела – жительница Улан-Удэ, возглавлявшая строительную организацию и похитившая 14 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре.



- По версии следствия, руководитель компании-застройщика в 2013-2018 годах заключила с директором жилищно-строительного кооператива Улан-Удэ договоры по устройству сетей холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и строительству индивидуальных жилых домов. Однако свои обязательства застройщик не исполнил, привлечённые средства в сумме 14,1 млн рублей руководитель компании похитила, распорядившись ими в своих интересах, - сообщила прокуратура Бурятии.



Для придания видимости выполнения принятых на себя обязательств женщина сделали некоторую часть работ по договору. В целом же в ходе следствия иски о взыскании с материального вреда подали 56 потерпевших.



Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Улан-Удэ для рассмотрения. Наиболее строгая санкция по этой статье – до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

