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В Бурятии вор загладил свою вину шампанским и конфетами

В Бурятии вор загладил свою вину шампанским и конфетами
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Уголовное дело было прекращено

Баунтовский районный суд в Бурятии прекратил уголовное дело в отношении парня, укравшего смартфон, который романтичным образом загладил вину перед потерпевшей. Об этом деле сообщили в пресс-службе райсуда.

Всё произошло ночью в феврале, когда 25-летний неработающий местный житель заглянул в кафе, чтобы отдохнуть. Через некоторое время он заметил смартфон, торчащий из заднего кармана брюк танцующей девушки. Молодой человек незаметно стащил гаджет и сразу же ушёл домой, по дороге выбросив сим-карты и чехол.

Потерпевшая, обнаружив пропажу, обратилась в полицию.

Уже на следующий день, узнав, что его ищет полиция, парень пожалел о содеянном и решил вернуть потерпевшей злополучный смартфон. Чтобы загладить вред, не только отдал девушке деньги за выброшенный чехол, но также подарил шампанское и конфеты.

На суде сельчанин в предъявленном ему обвинении признал полностью.

В ходе судебного заседания потерпевшая обратилась к суду с заявлением о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Уголовное дело было прекращено.

Однако процессуальные издержки, в виде суммы, выплаченной адвокату за оказание юридической помощи по назначению, в размере 23 104 руб., романтичному вору придётся возместить федеральному бюджету.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.  
кража

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