В Бурятии вор загладил свою вину шампанским и конфетами

Уголовное дело было прекращено



Баунтовский районный суд в Бурятии прекратил уголовное дело в отношении парня, укравшего смартфон, который романтичным образом загладил вину перед потерпевшей. Об этом деле сообщили в пресс-службе райсуда.



Всё произошло ночью в феврале, когда 25-летний неработающий местный житель заглянул в кафе, чтобы отдохнуть. Через некоторое время он заметил смартфон, торчащий из заднего кармана брюк танцующей девушки. Молодой человек незаметно стащил гаджет и сразу же ушёл домой, по дороге выбросив сим-карты и чехол.



Потерпевшая, обнаружив пропажу, обратилась в полицию.



Уже на следующий день, узнав, что его ищет полиция, парень пожалел о содеянном и решил вернуть потерпевшей злополучный смартфон. Чтобы загладить вред, не только отдал девушке деньги за выброшенный чехол, но также подарил шампанское и конфеты.



На суде сельчанин в предъявленном ему обвинении признал полностью.



В ходе судебного заседания потерпевшая обратилась к суду с заявлением о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Уголовное дело было прекращено.



Однако процессуальные издержки, в виде суммы, выплаченной адвокату за оказание юридической помощи по назначению, в размере 23 104 руб., романтичному вору придётся возместить федеральному бюджету.



Постановление суда пока не вступило в законную силу.

