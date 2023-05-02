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Житель Бурятии поджёг дом, чтобы вернуть любимую

Житель Бурятии поджёг дом, чтобы вернуть любимую
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Женщина ушла от сожителя после того, как он её избил

Житель Селенгинского района Бурятии выбрал крайне странный способ, чтобы вернуть любимую женщину. Мужчина поджёг дом, который снимала женщина, надеясь, что, оставшись без крыши над головой, она придёт к нему.

Пожар в частном жилом доме произошёл поздним вечером 27 апреля в улусе Зурган-Дэбэ. Участковый уполномоченный полиции, осмотрев место, установил, что произошёл поджог.


Дом, как выяснилось, арендует 38-летняя женщина. Она рассказала полицейскому, что ранее жила у сожителя, но месяц назад произошла крупная ссора. Мужчина избил её и угрожал убийством. Тогда женщина, забрав дочь, ушла и арендовала этот дом.

Бывший сожитель периодически приходил проведывать дочь и помочь по хозяйству. В тот день он принёс с собой канистру с легковоспламеняющейся жидкостью для хозяйственных нужд и стал пилить дрова. А затем решился сжечь дом.

- Позже хозяйка с дочерью ушли в гости к родственникам. Мужчина нашел её там и вновь попросил вернуться. Получив очередной отказ, злоумышленник пришёл в арендуемый женщиной дом и поджег крыльцо. Участковым уполномоченным полиции мужчина задержан. Полицейским он пояснил, что таким образом планировал вернуть возлюбленную, - сообщили в МВД по Бурятии

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям «Угроза убийством» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества путём поджога».

Поджог пожар умышленное повреждение имущества

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