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Улан-удэнец перевёл больше 2 миллионов «сотруднику ФСБ»

Улан-удэнец перевёл больше 2 миллионов «сотруднику ФСБ»
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
За неделю мошенники обманули более 50 жителей республики

За неделю жертвами интернет-преступников стали 52 жителя Бурятии. Как сообщили в прокуратуре республики, в общей сложности они потеряли 11 миллионов рублей.

Наибольший ущерб понёс житель Улан-Удэ, поверивший «сотруднику ФСБ».

Мужчине на сотовый телефон в мессенджере позвонил неизвестный, который представился сотрудником федеральной службы безопасности. Звонивший заявил, что мошенники оформили кредит на имя горожанина. Чтобы сохранить деньги, ему необходимо получить кредит и перевести деньги на указанный звонившим страховой счёт. Поверив, мужчина выполнил предложение злоумышленника: оформил кредит в банке и перевёл 2,3 млн рублей на счёт мошенника.

Всего с начала года мошенники обманули 639 жителей Бурятии, вытянув у них 153,8 млн рублей.

Жителей Бурятии призывают быть бдительными и не поддаваться на уловки. Мошенники в том числе используют соцсети, обманывают на онлайн-покупках, представляются сотрудниками банков, полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ.

мошенничество

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