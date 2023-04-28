Мошенники обманывали женщину две недели
В Усольском районе Иркутской области в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя учительница. Женщина рассказала, что за две недели украли у неё свыше одного миллиона рублей.
- Женщина нашла объявление об инвестировании денежных средств под высокий процент в Интернете. На сайте она заполнила анкету. После чего усольчанке позвонил лжеброкер с предложением вложить сбережения в акции компаний и заработать в два раза больше, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Женщина с помощью приложения банка перевела деньги на указанный счёт. На данный момент телефон мошенников выключен.
Жители Иркутской области с начала года перевели лжеброкерам 35 миллионов рублей. От таких телефонных аферистов пострадали более 40 человек.
У учительницы из Иркутской области выманили свыше миллиона рублей
Происшествия, Фото:
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