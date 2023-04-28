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У учительницы из Иркутской области выманили свыше миллиона рублей

У учительницы из Иркутской области выманили свыше миллиона рублей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мошенники обманывали женщину две недели

В Усольском районе Иркутской области в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя учительница. Женщина рассказала, что за две недели украли у неё свыше одного миллиона рублей.

- Женщина нашла объявление об инвестировании денежных средств под высокий процент в Интернете. На сайте она заполнила анкету. После чего усольчанке позвонил лжеброкер с предложением вложить сбережения в акции компаний и заработать в два раза больше, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Женщина с помощью приложения банка перевела деньги на указанный счёт. На данный момент телефон мошенников выключен.

Жители Иркутской области с начала года перевели лжеброкерам 35 миллионов рублей. От таких телефонных аферистов пострадали более 40 человек.
мошенничество

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