У учительницы из Иркутской области выманили свыше миллиона рублей

Мошенники обманывали женщину две недели



В Усольском районе Иркутской области в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 43-летняя учительница. Женщина рассказала, что за две недели украли у неё свыше одного миллиона рублей.



- Женщина нашла объявление об инвестировании денежных средств под высокий процент в Интернете. На сайте она заполнила анкету. После чего усольчанке позвонил лжеброкер с предложением вложить сбережения в акции компаний и заработать в два раза больше, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Женщина с помощью приложения банка перевела деньги на указанный счёт. На данный момент телефон мошенников выключен.



Жители Иркутской области с начала года перевели лжеброкерам 35 миллионов рублей. От таких телефонных аферистов пострадали более 40 человек.

