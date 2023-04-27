Как выяснила полиция, стреляли из охолощённого пистолета
Полицейские Иркутска в ходе мониторинга социальных сетей увидели видеозапись, на которой было зафиксировано движение свадебного кортежа по микрорайону Радужный со звуками выстрелов.
В короткие сроки оперативники установили всех участников произошедшего. В отдел внутренних дел доставили четверых мужчин. Свою причастность к нарушению общественного порядка задержанные отрицать не стали, более того, выяснилось, что они делились этим в социальных сетях.
Один из доставленных граждан – 20-летний местный житель – добровольно выдал полицейским принадлежащий ему охолощённый пистолет, из которого, предположительно, и стреляли.
В общей сложности на правонарушителей сотрудники полиции составили 10 административных протоколов. Проверка продолжается, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Охолощённое оружие предназначено для имитации выстрела специальными имитационными боеприпасами (холостыми патронами). Использование других боеприпасов в охолощённом оружии без специальных подготовительных работ невозможно.
В Иркутске участники свадебного кортежа стреляли из машин
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Как выяснила полиция, стреляли из охолощённого пистолета
Мужчины перестали выходить на связь
Мужчина ограбил жертву
Тело погибшего обнаружила приехавшая дочь
Участок трассы закрыли для большегрузов
Неизвестные скрылись с места
Братчан призывают к бдительности
Воровку задержали росгвардейцы
Движение сильно осложнено из-за сильного снегопада
«Шоу», которое устроил пьяный водитель, записано на видео
Он пригрозил местным работникам
Они пришли с беседой к пенсионерке в тот момент, когда она разговаривала с аферистами
Его обнаружили бдительные росгвардейцы
Происшествия, 26.04.2023
Мужчина собрал коноплю вблизи железной дороги
Происшествия, 26.04.2023
Он отделался принудительными работами