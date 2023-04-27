В Иркутске участники свадебного кортежа стреляли из машин

Как выяснила полиция, стреляли из охолощённого пистолета



Полицейские Иркутска в ходе мониторинга социальных сетей увидели видеозапись, на которой было зафиксировано движение свадебного кортежа по микрорайону Радужный со звуками выстрелов.



В короткие сроки оперативники установили всех участников произошедшего. В отдел внутренних дел доставили четверых мужчин. Свою причастность к нарушению общественного порядка задержанные отрицать не стали, более того, выяснилось, что они делились этим в социальных сетях.



Один из доставленных граждан – 20-летний местный житель – добровольно выдал полицейским принадлежащий ему охолощённый пистолет, из которого, предположительно, и стреляли.



В общей сложности на правонарушителей сотрудники полиции составили 10 административных протоколов. Проверка продолжается, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Охолощённое оружие предназначено для имитации выстрела специальными имитационными боеприпасами (холостыми патронами). Использование других боеприпасов в охолощённом оружии без специальных подготовительных работ невозможно.



