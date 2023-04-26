26 апреля

25 апреля

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Ижененер из Братска перевела мошенникам 4 млн рублей

Происшествия, 
Деньги потерпевшая взяла в кредит

25 апреля в полицию обратились две жительницы Братска с заявлениями о мошенничестве. На двоих инженер и ведущий экономист перечислили 5 миллионов рублей.

Обе потерпевшие поверили в одну и ту же хрестоматийную историю обмана. Незнакомец, представившийся в телефонном разговоре сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что третьи лица пытаются оформить на денежный заем. Он убедил их в необходимости срочно исчерпать свой кредитный потенциал, чтобы якобы опередить аферистов и не дать им осуществить задуманное. Жертвы доверились злоумышленнику и проследовали его инструкциям. После этого аферисты перестали отвечать на звонки.

- Таким образом, 37-летняя инженер одного из крупнейших городских предприятий перевела мошенникам более 4 млн. руб., взятых в кредит, а 63-летняя ведущая экономист местного образовательного учреждения теперь должна банкам почти 700 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.


мошенничество

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