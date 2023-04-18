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В Улан-Удэ неизвестный убил прохожего одним ударом

В Улан-Удэ неизвестный убил прохожего одним ударом
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Напавшего мужчину и его спутника сейчас ищут правоохранительные органы

В Улан-Удэ ищут неизвестного мужчину, который одним ударом кулаком убил прохожего.

Трагедия произошла ещё 23 декабря 2022 года в посёлке Исток. Там в результате неожиданного нападения погиб 45-летний мужчина.

- По данным следствия, потерпевший проживал в одном из отдалённых районов республики. За несколько дней до происшествия он приехал в Улан-Удэ к родственникам и гостил у них в микрорайоне Исток. Утром 23 декабря 2022 года он ушёл из дома, а около 16:20, возвращаясь обратно, на улице Прибрежная повстречал двух мужчин, с которыми стали разговаривать. Через непродолжительное время один из собеседников внезапно нанёс ему удар кулаком по лицу, отчего потерпевший упал на землю и потерял сознание. Нападавшие скрылись с места, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Лежащего на земле мужчину обнаружили прохожие. Родственники отнесли его домой, вызвали «скорую», но до приезда врачей мужчина скончался от травмы головы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ). По горячим следам преступление раскрыть не удалось.

Однако в ходе дворового обхода обнаружили несколько систем видеонаблюдения. Записи следователи изъяли и увидели там момент нападения.  

Следствию пока не удалось по имеющимся изображениям идентифицировать подозреваемого мужчину и его спутника. Для этого сейчас принимаются все необходимые меры. Также следствие просит всех, кто обладает любыми сведениями о личности и местонахождении подозреваемого мужчины или его спутника, изображённых на фотографиях, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 02 (102), 8 (929) 3125218. 


умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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