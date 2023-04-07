В Бурятии пастух устроил лесной пожар







Тушение продолжается и сегодня утром.



- На тушении работают 54 человека из числа лесной охраны и пожарных десантников. Задействовано пять единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 6 га. На утром 7 апреля новых возгораний в лесах республики не зарегистрировано, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На пастуха составлен протокол по части 2 статьи 20.4 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности». Ему грозит штраф в размере от 10 тысяч рублей, а также мужчина должен будет возместить причинённый ущерб.



В Бурятии действует особый противопожарный режим.





Накануне, 6 апреля, в Бурятии обнаружили один лесной пожар. Он возник в 4 км от села Десятниково в Тарбагатайском районе.Как оказалось, виновником стал пастух, пасший овец. Мужчина ездил верхом на коне вблизи леса и бросил в траву непотушенную сигарету. После ускакал дальше.Из-за большого количества горючего материала огонь быстро распространился и охватил 6 га леса.