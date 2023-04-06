В Иркутске супругов задержали за мошенничество при покупке автомобилей

Они обещали перевести деньги и обманывали



В Иркутске супружескую пару задержали за мошенничество при покупке автомобиля. Как выяснили полицейские, 24-летний молодой человек и его 26-летняя жена подыскивали в интернете объявления о продаже машин, после чего договаривались о встрече с хозяевами.



Договорившись о сделке, они врали продавцам, что деньги придут спустя несколько дней.



- Представившись индивидуальными предпринимателями, в момент оформления договора купли-продажи они показывали собственникам авто созданный в банковском приложении запрос о переводе денежных средств. После чего говорили своим жертвам, что деньги, которых на самом деле у них не было, поступят на счёт в течение пяти рабочих дней. Незаконно завладев автомашинами, они продавали их по заниженной стоимости. После они подыскивали аналогичные варианты для мошеннической схемы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Сумма ущерба устанавливается.



