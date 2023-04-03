В Бурятии лжепредпринимательница похитила 7,5 млн

Мошенница действовала под предлогом покупки школьных тетрадей



27-летняя лжепредпринимательница из Кабанского района Бурятии похитила у граждан 7,5 миллионов рублей. Потерпевшими признаны 13 человек, сообщили в МВД по Бурятии.



В 2020 году девушка стала распространять информацию о том, что она якобы занимается бизнесом по поставке рабочих тетрадей в школы Бурятии и Иркутской области. Об этом она рассказывала в том числе своим знакомым. Всем она предлагала включиться в её «высокодоходный бизнес», обещая хорошую прибыль.



Для привлечения жертв девушка использовала схему классической пирамиды: жертвы получали доход только за счёт поступлений других потерпевших.



- Для сокрытия своих противоправных действий и придания им видимости правомерных обвиняемая после получения средств на подконтрольные ей банковские счета возвращала часть денег некоторым лицам за счёт поступающих платежей, мотивируя «партнёров» к перечислению ещё более крупных сумм. Возвраты денежных средств выдавались ею за «прибыль» от осуществления предпринимательской деятельности, что способствовало привлечению большего числа граждан, - рассказали в министерстве внутренних дел.



Когда её раскрыли, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Отметим, ранее к уголовной ответственности обвиняемая не привлекалась. Вину она признала и активно способствовала расследованию.



Недавно дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков.



Максимальное наказание, предусмотренное санкциями ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса– лишение свободы на срок до 10 лет.



