Мошенница действовала под предлогом покупки школьных тетрадей
27-летняя лжепредпринимательница из Кабанского района Бурятии похитила у граждан 7,5 миллионов рублей. Потерпевшими признаны 13 человек, сообщили в МВД по Бурятии.
В 2020 году девушка стала распространять информацию о том, что она якобы занимается бизнесом по поставке рабочих тетрадей в школы Бурятии и Иркутской области. Об этом она рассказывала в том числе своим знакомым. Всем она предлагала включиться в её «высокодоходный бизнес», обещая хорошую прибыль.
Для привлечения жертв девушка использовала схему классической пирамиды: жертвы получали доход только за счёт поступлений других потерпевших.
- Для сокрытия своих противоправных действий и придания им видимости правомерных обвиняемая после получения средств на подконтрольные ей банковские счета возвращала часть денег некоторым лицам за счёт поступающих платежей, мотивируя «партнёров» к перечислению ещё более крупных сумм. Возвраты денежных средств выдавались ею за «прибыль» от осуществления предпринимательской деятельности, что способствовало привлечению большего числа граждан, - рассказали в министерстве внутренних дел.
Когда её раскрыли, было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Отметим, ранее к уголовной ответственности обвиняемая не привлекалась. Вину она признала и активно способствовала расследованию.
Недавно дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение утвердил заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков.
Максимальное наказание, предусмотренное санкциями ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса– лишение свободы на срок до 10 лет.
В Бурятии лжепредпринимательница похитила 7,5 млн
Происшествия, Фото:
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