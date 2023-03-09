На Байкале 8 марта спасли трёх туристов

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Среди них была женщина, которая получила травму колена



8 марта спасатели Никольского поисково-спасательного подразделения (ПСП БПСО) эвакуировали туристку, получившую травму колена при падении на льду озера Байкал. Женщина находилась в 100 метрах от берега и самостоятельно передвигаться не могла.



- Спасатели наложили иммобилизующую транспортную шину и обезболили травмированную конечность. Затем на жёстких носилках транспортировали женщину до автомобиля скорой медицинской помощи, где передали ею врачам в удовлетворительном состоянии, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.



В Ольхонском районе Иркутской области двое мужчин, двигавшихся по байкальскому льду из Хужира до посёлка Сарма на коньках, провалились в ледовую трещину. Из неё они выбрались самостоятельно, но оказались в затруднительном положении из-за промокшей одежды. А объехать многокилометровую трещину также не предоставлялось возможным.



Спасатели Сахюртинского поисково-спасательного подразделения нашли мужчин, перевезли их до сарминской турбазы, где они остановились. От дальнейшей помощи мужчины отказались.





