В Чите осудили водителя, покалечившего пассажира

Пассажир получил перелом и травмы позвоночника
52-летний житель Читы признан виновным в ДТП, в котором пострадал человек.
Суд установил, что в октябре 2021 года мужчина, управляя автомобилем Hyundai Starex на автодороге Шелопугино – Балей, несвоевременно принял меры к экстренному торможению и снижению скорости, в результате чего пересёк полосу встречного движения. Не справившись с управлением, он допустил съезд с проезжей части и опрокидывание автомобиля.
- В результате ДТП один из пяти пассажиров получил закрытую неосложнённую позвоночно-спинальную травму, компрессионно-оскольчатый перелом тел, перелом остистого отростка позвоночника, - сообщает прокуратура Забайкальского края.
Суд назначил водителю наказание в виде двух лет ограничения свободы, а также лишил его права управлять транспортными средствами на два года.
Приговор вступил в законную силу.
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Происшествия, Фото:
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