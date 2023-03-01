В Чите осудили водителя, покалечившего пассажира

Пассажир получил перелом и травмы позвоночника



52-летний житель Читы признан виновным в ДТП, в котором пострадал человек.



Суд установил, что в октябре 2021 года мужчина, управляя автомобилем Hyundai Starex на автодороге Шелопугино – Балей, несвоевременно принял меры к экстренному торможению и снижению скорости, в результате чего пересёк полосу встречного движения. Не справившись с управлением, он допустил съезд с проезжей части и опрокидывание автомобиля.



- В результате ДТП один из пяти пассажиров получил закрытую неосложнённую позвоночно-спинальную травму, компрессионно-оскольчатый перелом тел, перелом остистого отростка позвоночника, - сообщает прокуратура Забайкальского края.



Суд назначил водителю наказание в виде двух лет ограничения свободы, а также лишил его права управлять транспортными средствами на два года.



Приговор вступил в законную силу.





