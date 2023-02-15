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Иркутянин поссорился с женой и разбил семь автомобилей

Происшествия, 
Сумма ущерба пока устанавливается

В Иркутске полицейские задержали двух подозреваемых в повреждении семи автомобилей.

- Несколько дней назад в дежурную часть поступило заявление от иркутянина. Он сообщил, что ночью его автомобиль, который был припаркован около одного из домов в Октябрьском округе, повредили неизвестные. Оперативники на месте изучили видеозаписи с камер наблюдения, по которым смогли найти злоумышленников, - сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Иркутской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики по горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались два 26-летних местных жителя. Как сообщил задержанный, накануне он поссорился со своей супругой. После ссоры мужчина выпив с товарищем алкоголь, решил выместить свою обиду на машинах.

В общей сложности за ночь они повредили семь автомобилей. Сумма ущерба пока устанавливается.

Полицейские дадут правовую оценку на предмет наличия в действиях молодых людей признаков преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». 
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