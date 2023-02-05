Инцидент произошёл на улице Мокрова
В субботу, 4 февраля, в Улан-Удэ четыре многоквартирных дома оставались без холодной воды. Произошло это из-за выхода воды из-под земли в районе дома № 44 по улице Мокрова.
В 8 часов утра холодное водоснабжение отключили в многоквартирных жилых домах №№ 40, 42, 44, 46 на улице Мокрова.
Позже рабочие установили хомут на чугунной трубе, и вода вернулась в квартиры местных жителей. Время устранения аварии составило 4 часа 45 минут.
- Подвоз воды был организован, - сообщили оперативные службы города.
В Улан-Удэ несколько многоквартирных домов оставались без воды
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Предварительно, дети растапливали печку бензином
После контрольных замеров температуры решится вопрос о возвращении детей с «дистанта»
Мужчину приговорили к 15 годам колонии
Проводится доследственная проверка
Горел павильон
Инцидент произошёл на виадуке
Проводятся ремонтные работы
Один из вагонов сошёл с рельсов
Также экс-бизнесмен выплатит потерпевшим более двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда
Незнакомка напала на школьницу на улице
Женщина лишилась денег, пытаясь арендовать квартиру
Сам он не считает свой поступок героическим
Мужчина просрочил время пребывания в РФ
Сперва он пытался соврать полицейским
Мужчину возвращался домой из командировки на служебной машине