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В Улан-Удэ несколько многоквартирных домов оставались без воды

В Улан-Удэ несколько многоквартирных домов оставались без воды
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Инцидент произошёл на улице Мокрова

В субботу, 4 февраля, в Улан-Удэ четыре многоквартирных дома оставались без холодной воды. Произошло это из-за выхода воды из-под земли в районе дома № 44 по улице Мокрова.

В 8 часов утра холодное водоснабжение отключили в многоквартирных жилых домах №№ 40, 42, 44, 46 на улице Мокрова.

Позже рабочие установили хомут на чугунной трубе, и вода вернулась в квартиры местных жителей. Время устранения аварии составило 4 часа 45 минут.

- Подвоз воды был организован, - сообщили оперативные службы города. 
отключение воды

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