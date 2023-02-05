В Улан-Удэ несколько многоквартирных домов оставались без воды

Инцидент произошёл на улице Мокрова



В субботу, 4 февраля, в Улан-Удэ четыре многоквартирных дома оставались без холодной воды. Произошло это из-за выхода воды из-под земли в районе дома № 44 по улице Мокрова.



В 8 часов утра холодное водоснабжение отключили в многоквартирных жилых домах №№ 40, 42, 44, 46 на улице Мокрова.



Позже рабочие установили хомут на чугунной трубе, и вода вернулась в квартиры местных жителей. Время устранения аварии составило 4 часа 45 минут.



- Подвоз воды был организован, - сообщили оперативные службы города.

