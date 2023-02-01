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Житель Бурятии пытался украсть 10-килограммовое стегно

Житель Бурятии пытался украсть 10-килограммовое стегно
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Вора застигли на месте преступления

В селе Курумкан в Бурятии наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, пытавшегося украсть стегно свинины.

Местная жительница обратилась в полицию, сообщив, что её знакомый пытался украсть мясо. На место приехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Им хозяйка дома рассказал, что к её мужу приходил знакомый, но так как супруга не было, то гость ушёл.

Но чуть позже женщина в окне заметила движение во дворе и, выйдя на улицу, увидела, как знакомый пытается утащить стегно мяса. Застигнутый на месте преступления мужчина бросил мясо за оградой и ретировался.

Росгвардейцы задержали его на соседней улице.

- 35-летний сельчанин был доставлен в полицию, где сознался в хищении стегна свинины. Вес мяса составил около 10 килограммов, а стоимость – более 4 тысяч рублей, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело.

кража Росгвардия

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