Вора застигли на месте преступления
В селе Курумкан в Бурятии наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, пытавшегося украсть стегно свинины.
Местная жительница обратилась в полицию, сообщив, что её знакомый пытался украсть мясо. На место приехали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Им хозяйка дома рассказал, что к её мужу приходил знакомый, но так как супруга не было, то гость ушёл.
Но чуть позже женщина в окне заметила движение во дворе и, выйдя на улицу, увидела, как знакомый пытается утащить стегно мяса. Застигнутый на месте преступления мужчина бросил мясо за оградой и ретировался.
Росгвардейцы задержали его на соседней улице.
- 35-летний сельчанин был доставлен в полицию, где сознался в хищении стегна свинины. Вес мяса составил около 10 килограммов, а стоимость – более 4 тысяч рублей, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело.
Житель Бурятии пытался украсть 10-килограммовое стегно
Происшествия, Фото:
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