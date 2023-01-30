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Командировочный из Читы проломил череп жителю Бурятии

Командировочный из Читы проломил череп жителю Бурятии
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он до смерти избил кочегара гостиницы

41-летний житель Читы, приехав в служебную командировку в село Багдарин Баунтовского района Бурятии, до смерти избил местного жителя.

Преступление произошло 19 января. Командировочный из Читы поселился в местной гостинице. Там он выпил пива, а когда вышел покурить, познакомился с 59-летним кочегаром гостиницы. Выпивать они продолжили вместе.

Однако в ходе распития спиртного мужчины поссорились. Читинец жестоко избил кочегара, буквально разбив ему голову. Он причинил ему закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушиб мягких тканей лица, углубленную рану лобной доли слева.

От полученных травм кочегар скончался в районной больнице.

На читинца возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека (ч.4 ст.111 УК РФ).

23 января Баунтовский районный суд по ходатайству следователей арестовал обвиняемого.

- Необходимость избрания меры пресечения в виде заключения под стражу следствие мотивировало тем, что П. обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против личности. По мнению следствия, находясь на свободе, П. может путём уговоров склонить свидетелей к изменению показаний в свою пользу. Совершённое им преступление носит ярко выраженный дерзкий и циничный характер, совершено им в состоянии алкогольного опьянения при незначительном поводе для ссоры. Кроме того, у П. отсутствует постоянное место жительства на территории Баунтовского района, что, по мнению следствия, даёт основание полагать, что П. может скрыться от органов предварительного следствия и суда, - сообщили в пресс-службе Баунтовского районного суда.

Читинец заключен под стражу на период предварительного следствия – до 20 марта 2023 года.


умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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