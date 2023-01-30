В Иркутской области сгорели большегруз и внедорожник: погибли два человека









Вечером 29 января на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Замзор Нижнеудинского района произошло ДТП: здесь столкнулись внедорожник и большегруз. После удара оба автомобиля загорелись.- В результате ДТП водитель и пассажир Suzuki Escudo погибли на месте. Транспортные средства полностью уничтожены огнём, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Полицейским предстоит выяснить все причины и условия произошедшего.