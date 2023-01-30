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В Иркутской области сгорели большегруз и внедорожник: погибли два человека

Происшествия, 
Автомобили сгорели дотла

Вечером 29 января на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи посёлка Замзор Нижнеудинского района произошло ДТП:  здесь столкнулись внедорожник и большегруз. После удара оба автомобиля загорелись.
 
- В результате ДТП водитель и пассажир Suzuki Escudo погибли на месте. Транспортные средства полностью уничтожены огнём, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейским предстоит выяснить все причины и условия произошедшего.


ДТП.смерть Иркутская область

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