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В Бурятии на большой площади горит мусорный полигон

В Бурятии на большой площади горит мусорный полигон
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Для полной ликвидации возгорания необходимо привлечение дополнительных сил и средств

В Тункинском районе Бурятии горит полигон твёрдых бытовых отходов, расположенный в семи километрах от села Талое.

 

Первое сообщение о возгорании поступило 4 декабря в 20:09. Приехавшие пожарные пролили очаги возгорания с помощью двух пожарных автоцистерн. Ликвидировать возгорание полностью не представлялось возможным из-за глубины слоя мусора.

Ночью пожар разгорелся вновь.

Второе сообщение о возгорании свалки поступило в 08:15 5 декабря. Два боевых расчёта пожарной части №46 выехали к месту пожара, в течение дня пожарные проводили поверхностную проливку на площади около 900 кв.м.

- Для полной ликвидации возгорания необходимо привлечение дополнительных сил и средств. Глубокий слой бытового мусора необходимо перекопать, также осложняет тушение сильный ветер, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

По состоянию на 9:30 6 декабря решается вопрос о предоставлении дополнительной техники администрацией Тункинского района для полной ликвидации огня.

Причина пожара устанавливается. В республиканском агентстве ГО и ЧС отметили, что угрозы перехода огня на лес и населённые пункты нет.
пожар свалка

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