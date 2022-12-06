В Бурятии на большой площади горит мусорный полигон

Первое сообщение о возгорании поступило 4 декабря в 20:09. Приехавшие пожарные пролили очаги возгорания с помощью двух пожарных автоцистерн. Ликвидировать возгорание полностью не представлялось возможным из-за глубины слоя мусора.Ночью пожар разгорелся вновь.Второе сообщение о возгорании свалки поступило в 08:15 5 декабря. Два боевых расчёта пожарной части №46 выехали к месту пожара, в течение дня пожарные проводили поверхностную проливку на площади около 900 кв.м.- Для полной ликвидации возгорания необходимо привлечение дополнительных сил и средств. Глубокий слой бытового мусора необходимо перекопать, также осложняет тушение сильный ветер, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.По состоянию на 9:30 6 декабря решается вопрос о предоставлении дополнительной техники администрацией Тункинского района для полной ликвидации огня.Причина пожара устанавливается. В республиканском агентстве ГО и ЧС отметили, что угрозы перехода огня на лес и населённые пункты нет.