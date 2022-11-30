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В Бурятии снизилась подростковая преступность

В Бурятии снизилась подростковая преступность
Происшествия,  Фото:прокуратура РБ
Статистические данные озвучили в прокуратуре

29 ноября состоялось заседание координационного совещания руководителей правоохранительных органов Бурятии под председательством исполняющего обязанности прокурора республики Михаила Филичева.

На совещании было отмечено, что совместно принимаемые меры способствовали снижению числа зарегистрированных преступлений на 3,8 %, тяжких и особо тяжких – на 4,7 %. Уменьшилось число причинений тяжкого вреда здоровью (на 22,7 %), изнасилований (на 38,1 %), разбоев (на 33,3 %), преступлений в сфере незаконного оборота оружия (на 8,4%). Снизилась подростковая преступность (на 12,2 %).


- При этом значительным остаётся уровень распространённости преступных посягательств на 100 тысяч населения, остро стоит вопрос профилактики убийств, рецидивной и уличной преступности, преступлений в интернет-среде. Пятая часть всех криминальных деяний в регионе совершается в состоянии алкогольного опьянения. Распространены дорожно-транспортные происшествия, возросло число погибших в результате их совершения, - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По итогам совещания запланирован комплекс мероприятий, нацеленных на повышение эффективности совместной работы на обозначенных направлениях, в том числе по устранению факторов, способствующих совершению преступлений, усилению индивидуальной профилактической работы, административного надзора. Особое внимание уделено совершенствованию деятельности по правовому информированию граждан, социальной адаптации и ресоциализации осужденных, применению аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», активизации взаимодействия с органами территориального общественного самоуправления.

прокуратура статистика преступность

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