В Улан-Удэ почтальон украл деньги убитой пенсионерки

Преступление раскрыли в ходе расследования убийства



В Улан-Удэ перед судом предстал мужчина, который во время работы почтальоном совершил преступление.



Горожанином, работая почтальоном «Почта России», в том числе занимался доставкой пенсий и пособий. Как-то раз дверь в квартиру ему никто не открыл. Чтобы узнать, где хозяйка, мужчина постучался в соседнюю квартиру, где ему рассказали, что пенсионерку убили.



Недолго думая он решил присвоить деньги себе. Для этого подделал подпись погибшей женщины в бумагах о получении выплат.



Преступление вскрыли в ходе расследования убийства пенсионерки. На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Присвоение вверенного имущества с использованием своего служебного положения» (ч. 3 ст. 160 УК РФ).



На суде подсудимый вину в преступлении признал, в содеянном раскаялся.



- В качестве отягчающего наказание обстоятельства суд признал рецидив преступлений. В данном случае имел место быть опасный рецидив преступлений, так как Д. совершил умышленное тяжкое преступление в период не снятой и не погашенной судимости за совершение умышленного тяжкого преступления, за которое ему назначалось наказание в виде реального лишения свободы, - сообщает пресс-служба Железнодорожного суда.



В итоге суд приговорил почтальона к двум годам колонии строгого режима.



Приговор вступил в законную силу.



