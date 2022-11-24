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В Бурятии пенсионер убил сына в состоянии аффекта

В Бурятии пенсионер убил сына в состоянии аффекта
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина злоупотреблял алкоголем и не заботился о пожилом отце

В Иволгинском районе Бурятии перед судом предстанет 62-летний пенсионер, убивший своего взрослого сына в состоянии аффекта (сильного душевного волнения).

Мужчина проживал в селе Оронгой вместе с взрослым сыном, который злоупотреблял алкогольными напитками. Сын систематически устраивал дома скандалы, оскорблял пожилого отца и не заботился о нём, хотя пенсионер инвалид и нуждается в постороннем уходе.

- Такая длительная психотравмирующая ситуация для пожилого мужчины 10 апреля 2022 года во время очередной семейной ссоры привела к возникновению у него сильного душевного волнения. Находясь в состоянии аффекта, пенсионер повалил пьяного сына на пол и с силой нанес ему несколько ударов кулаками по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.

В ходе предварительного следствия в отношении пенсионера была проведена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза. Она подтвердила, что в момент совершения преступления мужчина «находился в состоянии аффекта, развивавшегося по кумулятивному типу на фоне длительной психотравмирующей ситуации, вызванной аморальным поведением сына».

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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