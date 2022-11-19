Он месяц охранял имущество для заготовки кедрового ореха
Вечером 18 ноября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы выехали в Прибайкальский район на поиски 42-летнего мужчины.
По имеющейся информации, мужчину завезли в лес, расположенный в 160-170 км от села Турка, сроком на один месяц, с 14 октября по 14 ноября, для охраны имущества, предназначенного для заготовки кедрового ореха. 15 ноября, при смене работников, выявлено, что мужчина пропал.
Для выяснения всех обстоятельств совместно со спасателями выехали сотрудники полиции.
О ходе поисковых работ будет сообщено позднее, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии ищут пропавшего в тайге мужчину
Происшествия, Фото:
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