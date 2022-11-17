В Бурятии горняку зажало голову между электровозом и вагонеткой





В Северо-Байкальском районе Бурятии будут судить мастера горнодобывающего предприятия; по данным следователей, его бездействие привело к тому, что сотрудник стал инвалидом.Обвиняемый руководил горными работами на одном из участков подземного рудника на Нерундинском золоторудном месторождении. По данным следствия, вечером 28 января 2022 года он выдал машинисту путевой лист на неисправный шахтный электровоз, у которого были повреждены системы электропитания и сцепки вагонов. А затем направил машиниста вместе с проходчиком в штольню для вывоза горной массы.- При этом мастер знал о проблемах с данным электровозом, при которых его эксплуатация была запрещена. Но существующими правилами безопасности он преступно пренебрег, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.Ночью во время откатки горной массы перевернулся один из вагонов. Чтобы поставить его на рельсы, работники отцепили другие вагоны, расчистили линию, после чего стали производить обратную сцепку. Во время неё из-за неисправностей систем и механизмов голову машиниста зажало между металлическим корпусом электровоза и вагонеткой.В результате полученного удара мужчина получил повреждения, опасные для жизни. Он выжил, но остался инвалидом.На мастера было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (ч. 1 ст. 217 УК РФ). Недавно уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.