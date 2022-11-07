С начала года в Бурятии зарегистрировано 13 коррупционных преступлений по нацпроектам









Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Михаил Филичев провёл межведомственное совещание по вопросам эффективности работы правоохранительных органов по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений коррупционной направленности в бюджетной сфере.В работе совещания приняли участие начальник управления федеральной службы безопасности России по республике, руководитель следственного управления Следственного комитета России по республике, исполняющий обязанности министра внутренних дел по республике.- Обсуждены результаты принимаемых мер по выявлению коррупционных преступлений при расходовании бюджетных средств, в том числе при реализации национальных проектов. Внимание участников обращено на качество проводимых проверок, предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельности, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.За 10 месяцев в Бурятии зарегистрировано 57 преступлений коррупционной направленности, связанных с освоением бюджетных средств, 13 из которых – в сфере реализации национальных проектов, в том числе «Жильё и городская среда», «Культура», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Демография».По материалам прокурорских проверок, направленных в следственные органы, возбуждено 12 уголовных дел.Ущерб, причинённый бюджетной системе, составил 71,62 млн рублей, виновными лицами добровольно возмещено 12,63 млн рублей, наложен арест на имущество стоимостью 28,22 млн рублей.По итогам определён комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности совместной работы по выявлению данного вида преступлений, возмещению причинённого ущерба, обеспечению разумных сроков уголовного судопроизводства.