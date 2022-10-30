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В Улан-Удэ собаки напали на шестилетнего ребёнка

В Улан-Удэ собаки напали на шестилетнего ребёнка
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Инцидент произошёл в Сосновом Бору

В пятницу вечером в администрацию Октябрьского района поступило сообщение об укусе шестилетнего мальчика в Сосновом Бору по улице Бонивура. У ребёнка обнаружены ссадины и царапины. На место оперативно выехала группа отлова.

- Вчера дополнительно зашли два экипажа отлова, сотрудники администрации района, участковый. Отловили трёх собак, которых сегодня покажут по фото ребёнку для опознания. Ребёнок не смог описать собак. Работа по отлову продолжается, - сообщается в Telegram-канале Комитета городского хозяйства.

По словам очевидцев и местных жителей, в последнее время в микрорайоне появились собаки, которые не принадлежат горожанам. «Возможно, это собаки с пригородных районов, которые в поисках кормовой базы приходят в город. Решается вопрос по усилению взаимодействия с администрацией Заиграевского района», - отметили в комитете. 
собаки

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