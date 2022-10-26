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Улан-удэнец, бросавшийся деньгами, потерял 600 тысяч

Улан-удэнец, бросавшийся деньгами, потерял 600 тысяч
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Молодой человек в гневе разбросал деньги, которые снял на покупку квартиры

Днём 19 октября в отдел полиции по Железнодорожному району с заявлением о краже крупной суммы обратился 27-летний улан-удэнец.

Он рассказал, что накануне вместе с сожительницей обналичил деньги для покупки квартиры. Однако во время застолья по случаю предстоящей сделки поругался с девушкой. В гневе молодой человек разбросал часть денег по дому.

Чтобы утихомирить спутника, хозяйка позвала друзей. Вместе с ними пара вскоре собрала наличность, и компания продолжила посиделки. Уже после их ухода молодой человек обнаружил пропажу 600 тысяч рублей.

- Полицейские в результате оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали злоумышленника – 23-летнего горожанина. Молодой человек был последним, кто после распития спиртного ушёл из гостей. Выяснилось, что кражу денег он совершил, оставшись наедине с хозяином квартиры. Когда хозяин отвлекся, подозреваемый похитил три пачки с купюрами из пакета в гостиной, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

По предварительным данным, половину украденных средств улан-удэнец отдал родственнику, который купил на них автомобиль. Ещё 170 тысяч рублей он потратил на покупку цифровой и бытовой техники. На оставшиеся средства купил выпивку и авиабилеты до Комсомольска-на-Амуре, куда уехал на вахту.

Вор задержан сотрудниками полиции, мужчина признался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следователь изъял купленные на украденные деньги технику и автомобиль – для наложения ареста в целях возмещения причиненного ущерба.

Отметим, ранее вор уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.
кража

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