Пострадавшая получила тяжёлые травмы
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело после падения металлического стенда с образцами тротуарной плитки на женщину. Инцидент произошёл 21 сентября на улице Бабушкина около входа в торговый центр, где продаются стройматериалы.
Пострадавшая получила многочисленные травмы и была госпитализирована в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека».
- По данным следствия, в августе один из партнёров торгового центра по согласованию с его генеральным директором перед входом разместил самодельную металлическую рекламную конструкцию, на которой располагались образцы производимой им бетонной тротуарной плитки. При установке стенд не был закреплён у основания, и 21 сентября при порыве ветра упал на проходившую мимо женщину. Прохожие, ставшие очевидцами происшествия, оказали потерпевшей первую помощь и вызвали врачей, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Сейчас следователи работают над уголовным делом, устанавливая конкретных виновных лиц. К сожалению, удалось найти не всех очевидцев инцидента, которые были у торгового центра в момент падения стенда.
Следователи просят всех, кому известны любые обстоятельства происшествия, позвонить по телефону: 8 (3012) 44-43-78 (следственный отдел по Октябрьскому району), либо отправить сообщение с контактными данными в сообщество следственного управления в социальной сети «Вконтакте».
В Улан-Удэ у торгового центра металлический стенд рухнул на женщину
Происшествия, Фото:
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