В Улан-Удэ у торгового центра металлический стенд рухнул на женщину

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Пострадавшая получила тяжёлые травмы



В Улан-Удэ возбудили уголовное дело после падения металлического стенда с образцами тротуарной плитки на женщину. Инцидент произошёл 21 сентября на улице Бабушкина около входа в торговый центр, где продаются стройматериалы.



Пострадавшая получила многочисленные травмы и была госпитализирована в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека».



- По данным следствия, в августе один из партнёров торгового центра по согласованию с его генеральным директором перед входом разместил самодельную металлическую рекламную конструкцию, на которой располагались образцы производимой им бетонной тротуарной плитки. При установке стенд не был закреплён у основания, и 21 сентября при порыве ветра упал на проходившую мимо женщину. Прохожие, ставшие очевидцами происшествия, оказали потерпевшей первую помощь и вызвали врачей, - сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.



Сейчас следователи работают над уголовным делом, устанавливая конкретных виновных лиц. К сожалению, удалось найти не всех очевидцев инцидента, которые были у торгового центра в момент падения стенда.



Следователи просят всех, кому известны любые обстоятельства происшествия, позвонить по телефону: 8 (3012) 44-43-78 (следственный отдел по Октябрьскому району), либо отправить сообщение с контактными данными в сообщество следственного управления в социальной сети «Вконтакте».

